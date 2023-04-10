قال أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين: إن يوم زايد للعمل الإنساني، مسيرة عطاء خالدة سطرها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كرست نهجه الإنساني، ليصبح نبراساً دائماً لدولة الإمارات وثقافة إنسانية أصيلة وراسخة لدى جميع أبناء الشعب الإماراتي.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة: إن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، جاء ليكون يوماً للوفاء والولاء لمبادئ أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وغرس فيها قيم العطاء والخير، لتظل جذوتها متقدة في دولة الإمارات بفضل قادة يلهموننا كل يوم للعمل والبذل والعطاء من أجل الآخرين.