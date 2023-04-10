بدور القاسمي: «أميركية الشارقة» ملتزمة باستراتيجية دعم وتنمية المواهب الإماراتية

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة "الجامعة الأميركية في الشارقة" خلال اجتماعها مع المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية التزام الجامعة بتعزيز المواهب الوطنية وتعزيز استراتيجية التوطين في الجامعة.

يأتي الاجتماع تماشياً مع الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات لجذب أفضل المواهب العالمية وفي الوقت نفسه تعزيز الفرص للمواطنين الإماراتيين لإضفاء منظورات محلية جديدة وتمكين نمو شامل للمؤسسات والمجتمع بأكمله.

وقالت الشيخة بدور القاسمي:" تواصل الجامعة الأميركية في الشارقة جهودها الطموحة لدعم وتنمية المواهب الوطنية حيث ستستفيد الجامعة وطلابها بشكل كبير من معرفة واحترافية الإماراتيين الذين خضعوا لتعليم وتدريب دقيق في المؤسسات المحلية والدولية وبالمقابل فإن العمل في واحدة من أفضل الجامعات في دولة الإمارات والمنطقة لا بدّ سيعزز ثقة القوى العاملة المحلية ويرتقي بقدراتها وإمكاناتها".

وأضافت رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة:" ستركز استراتيجية التوطين التي تنفذها الجامعة الأميركية في الشارقة على بناء قوة عاملة تراعي التنوع بين الجنسين عبر تمكين المزيد من النساء الإماراتيات من المشاركة وتقلّد مناصب عليا إذ سيسهم التنوع في بناء مؤسسات مميزة ودول متقدمة وأنا على يقين بأن سياسات التوطين الاستراتيجية للمستقبل ستضفي قيمة على جهود معلمينا وموظفينا الحاليين الذين ينحدرون من عدة دول".

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن التوطين في جامعة الشارقة الأميركية يحتاج إلى جهود متواصلة .. مشيرة إلى أن الجامعة ستدعم بشكل كامل دخول الإماراتيين في العمل بالجامعة عن طريق تنفيذ برامج تدريبية تحث قوة العمل المحلية على الإطلاع على أحدث متطلبات سوق العمل وتهدف الجامعة إلى تعزيز الأجواء الاجتماعية المرحبة التي تعزز الانتماء والفخر الوطني للموظفين المحليين خاصة الشباب الإماراتيين.

من جانبه قال المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي : " سعداء بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة لتعزيز دور المواطنين الإماراتيين في بناء اقتصاد قوي وسريع النمو " ..موضحاً دور الدائرة في تنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتطبيق سياسات الموارد البشرية وتحقيق الاستثمار الأمثل في كوادرنا الوطنية وأكد إيمان الدائرة بقدرات كل إماراتي والمواهب التي يمتلكها.

وأشاد الشامسي بخطة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لتنمية المواهب المحلية محورا استراتيجيا رئيسيا مع رؤية الدائرة لقوة وكفاءة القوى العاملة الإماراتية .. موضحا أن الدائرة تحرص على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في جميع القطاعات لتحقيق توجهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة وقال :"نتطلع إلى التعاون مع الجامعة الأميركية لتنفيذ استراتيجيات التوطين الفعالة التي تعزز ازدهار وتنمية المواهب المحلية ".