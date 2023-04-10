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الإمارات

حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير خارجية مالطا

حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير خارجية مالطا
10 ابريل 2023 19:23

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد اليوم، معالي الدكتور إيان بورغ، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمعالي الوزير والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين رأس الخيمة وجمهورية مالطا بما يخدم المصالح المشتركة على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بروابط الصداقة المتميزة وعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، وكذلك أطر الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين.

من جانبه أكد معالي الدكتور إيان بورغ، أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، مشيداً بمكانة وحضور الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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حاكم رأس الخيمة
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