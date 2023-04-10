محمد بن راشد: رحم الله من غرس قيم العطاء في شعبه

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رحل بجسده.. وبقي بأثره.. ونستذكر كل يوم خيره... رحم الله من غرس قيم العطاء في شعبه.. ورفع بنيان هذه الدولة على أساس من الرحمة بالخلق، والإحسان للبشر.. في جنات الخلد يا زايد الخير..».

رحل بجسده .. وبقي بأثره .. ونستذكر كل يوم خيره … رحم الله من غرس قيم العطاء في شعبه .. ورفع بنيان هذه الدولة على أساس من الرحمة بالخلق، والإحسان للبشر .. في جنات الخلد يا زايد الخير ..#يوم_زايد_للعمل_الإنساني — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2023