منطاد " لن ينساك العالم يازايد " يحلق في دول آسيا الوسطى
منطاد " لن ينساك العالم يازايد " يحلق في دول آسيا الوسطى
10 ابريل 2023 17:44
أكد فريق منطاد الإمارات أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة تحفز شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة على العمل الإنساني في مختلف المجالات داخل الدولة وخارجها وعلى الصعيد الإقليمي والدولي.
وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات إن احتفاء دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني في أواخر الشهر المبارك يجسد تجربة الدولة في نهج التسامح والتراحم بين الشعوب ومساندة الإمارات لمختلف دول وشعوب العالم وجعل من إنسانية الإنسان جسر التواصل والتراحم بين الشعوب والثقافات كافة.
وأشار إلى أن الـ 19 من رمضان هو تاريخ تأسيس وإطلاق أول منطاد إماراتي وعربي "لن ينساك العالم يا زايد" يجوب دول العالم ويشارك شعوب العالم مناسباتهم الوطنية والثقافية بهدف نشر وتخليد ذكرى مؤسس دولة الإمارات " طيب الله ثراه " حيث حقق الفريق من خلال 19 عاما الغاية الإنسانية السامية مكللا بالنجاح الكبير والواسع بفضل الدعم والرعاية الكبيرة للقيادة الرشيدة.
وأكد الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري أن العمل والطيران الدولي مستمر في منطاد "لن ينساك العالم يازايد" والذي ستشهده دول آسيا الوسطى خلال العام الجاري في كل من ( أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان) .