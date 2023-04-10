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يوسف السركال: يوم زايد للعمل الإنساني يسهم في تجسيد التلاحم الوطني

يوسف السركال: يوم زايد للعمل الإنساني يسهم في تجسيد التلاحم الوطني
10 ابريل 2023 16:48

دبي (الاتحاد)
قال الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «إن يوم زايد للعمل الإنساني يسهم في تجسيد التلاحم الوطني والالتفاف حول القيادة الرشيدة، والتعبير عن مشاعر الوفاء لمسيرة الوالد المؤسس، طيّب الله ثراه».
وأضاف:«المغفور له الشيخ زايد، جعل من قيم الأعمال الإنسانية النبيلة جزءاً جوهرياً من الهوية والتكوين الإماراتي، ومكّن دولة الإمارات من أن تصبح نموذجاً عالمياً للإنسانية».
وأشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحرص على مواصلة جهودها الحثيثة في ترسيخ هذه الثقافة من خلال الممارسة الفعلية، لما توفره من خدمات الرعاية الصحية التي تشمل جميع أفراد المجتمع الإماراتي وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، والتزاماً بالأجندة والاستراتيجيات الوطنية التي تضع واقع العمل الإنساني في مقدمة أولوياتها، لما له من أهمية محورية في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب.

 

 

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