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رئيس الدولة: في"يوم زايد للعمل الإنساني" وفي كل يوم ندعو الله تعالى أن يرحم الشيخ زايد رحمة واسعة

رئيس الدولة: في"يوم زايد للعمل الإنساني" وفي كل يوم ندعو الله تعالى أن يرحم الشيخ زايد رحمة واسعة
10 ابريل 2023 16:37

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حسابه في تويتر: "غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا وترك أثراً عظيماً في البذل والعطاء وامتدت أياديه البيضاء إلى مختلف بقاع الأرض، اهتم بالإنسان وكرامته من دون تمييز حتى أصبحت الإمارات رمزاً للعمل الإنساني في العالم.. وفي"يوم زايد للعمل الإنساني" وفي كل يوم ندعو الله تعالى أن يرحم الشيخ زايد رحمة واسعة".

 

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
محمد بن زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
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