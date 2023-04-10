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«النقل المتكامل» يقدم تسهيلات وخدمات لزوار جامع الشيخ زايد الكبير

جامع الشيخ زايد الكبير
10 ابريل 2023 16:03

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، مجموعة من الخدمات والتسهيلات لزوار جامع الشيخ زايد الكبير خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تجسيداً للقيّم الروحانية في الشهر الفضيل، وتعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية.


وكشف المركز عن توفير خدمتين من خدمات حافلات النقل العام لتسهيل حركة تنقل المصلين والزوار إلى جامع الشيخ زايد الكبير خلال شهر رمضان المبارك، هما الخدمة رقم 175، والخدمة رقم 94.


وتعمل الخدمة رقم 175 بتواتر زمني كل ساعة وتبدأ من منطقة الزينة في شاطئ الراحة إلى جامع الشيخ زايد الكبير، ومن ثم إلى كورنيش أبوظبي وتعمل في كلا الاتجاهين. أما الخدمة رقم 94 فتعمل بتواتر زمني كل 20 دقيقة وتعمل بين واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير وممشى السعديات وبالاتجاهين.


كما تتضمن التسهيلات، التي أعلن عنها المركز، عدة خدمات منها تنظيم وإدارة الحركة المرورية في المنطقة المحيطة بجامع الشيخ زايد الكبير والتي تشمل المداخل الرئيسية ومواقف مركبات المصلين والزوار، فيما يقوم فريق العمليات التابع لإدارة الحركة المرورية في المركز بمراقبة حركة المركبات ورصد مواقع الازدحام المروري وأي حوادث قد تقع، وذلك على مدار الساعة من خلال كاميرات المراقبة الرقمية المتوفرة على شبكة الطرق والتقاطعات والجسور والأنفاق، والمربوطة بشاشات العرض داخل مركز التحكم بإدارة المرور.


ويوفر فريق العمليات وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الدعم اللوجستي من خلال توفير دوريات مساندة الطرق للمساهمة في تنظيم الحركة المرورية خاصة أثناء أداء صلوات التراويح والتهجد وليلة القدر، إضافة إلى توفير لوحات إرشادية رقمية متنقلة وشاشات إلكترونية عملاقة مؤدية إلى المنطقة المحيطة بالجامع لمساعدة مستخدمي الطريق وإرشادهم في حال تحويل حركة المرور.

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وفيما يتعلق بإدارة مواقف المركبات، أعلن مركز النقل المتكامل عن توفير عدد 32 مراقباً ومشرفا خلال شهر رمضان المبارك موزعين على البوابتين الشمالية والجنوبية، كما سيزيد المركز هذا العدد إلى 37 مفتشاً ومشرفاً خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل من الساعة 9:00 مساءً وحتى 2:00 صباحاً وذلك بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للمواقف وتنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابيتها.


على صعيد آخر، أعلن المركز عن توزيع المراقبين على المواقف وعند الخيم في جامع الشيخ زايد لتوجيه المصلين والصائمين إلى أماكن الإفطار؛ وبعد الانتهاء من الإفطار وصلاة المغرب يتم توزيع المراقبين على المواقف الداخلية للجامع لاستقبال وتوجيه المصلين القادمين لأداء صلاة التراويح، حيث يتم توزيع مركبات القادمين لأداء صلاة التراويح تدريجياً على المواقف الشاغرة.


وأكد مركز النقل المتكامل على ضرورة قيام المصلين بصف مركباتهم في المواقف المخصصة تجنباً للمخالفات، وبهدف الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وتقليل الازدحام وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في محيط الجامع.

وعلى صعيد النقل بمركبات الأجرة، أعلن مركز النقل المتكامل عن تخصيص 100 مركبة أجرة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك في حين سيتم زيادة عدد مركبات الأجرة خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، كما سيتم توفير مفتشين ومنظمي حركة مستخدمي مركبات الأجرة للموقع بالتنسيق مع الشركات المشغلة لضمان توفير الخدمة بالشكل المناسب للجمهور، بالإضافة إلى أنه تم تحديد مناطق مخصصة لتنزيل وتحميل الركاب طوال الشهر الفضيل.

المصدر: وام
النقل المتكامل
جامع الشيخ زايد الكبير
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