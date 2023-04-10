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«القيادات الشابة» بشرطة دبي يناقش تحديات تأهيل الشباب

«القيادات الشابة» بشرطة دبي يناقش تحديات تأهيل الشباب
10 ابريل 2023 15:23

دبي (الاتحاد)

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نظم مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي خلوة شبابية بعنوان: «تمكين الشباب وإعداد القادة»، في نادي ضباط الشرطة، بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تمكين الشباب في العمل، والممارسات المبتكرة في مجال إعداد وتأهيل القيادات الشابة، ومنصات وقنوات التواصل مع الشباب.
وشارك في الجلسة 50 شاباً وشابة من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة بشرطة دبي، وعدد من أعضاء المجالس الشبابية من دبي والشارقة وعجمان، ومجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات، ومجلس شباب بلدية دبي، ومجلس شباب إينوك، ومجلس شباب هيئة الطيران المدني، والمؤسسة الاتحادية للشباب.
وأكدت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، أن هذه الخلوة الشبابية، فرصة لتبادل الأفكار والممارسات والاستماع لقصص الشباب والتحديات التي واجهتهم، والطرق والوسائل التي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات، للخروج بأفكار مُثمرة تساهم في الدفع بعملية دعم وتأهيل القيادات الشابة، منوهةً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي مُستمرة في تأهيل وإعداد قادة المستقبل، وقطعت شوطاً كبيراً في تأهيل قيادات شابة استطاعت أن تثبت جدارتها وكفاءتها في مختلف المحافل والمناسبات المحلية والعالمية.
وأوضحت المهندسة الفلاسي، أن الخلوة ناقشت أبرز التحديات التي تواجه تمكين الشباب في العمل، منها تحقيق التوازن بين حياة العمل والحياة الشخصية، والتي تعد أمراً مهماً للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للفرد وزيادة إنتاجيته، وكذلك توفر بيئة عمل محفزة وحاضنة للإبداعات الشباب وابتكاراتهم، وفرص التطور المهني والترقية الوظيفية للوصول إلى المناصب القيادية.
من جانبه، قال النقيب مهندس خليفة الروم، نائب رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي: إن اللقاءات المباشرة مع الشباب بشكل مُستمر هي إحدى أهم الأدوات والوسائل التي يمكن من خلالها تطوير كافة العمليات المُتعلقة بتمكين وإعداد وتأهيل القادة الشباب، وإن تبادل التجارب والممارسات الشخصية تشكل إضافة قيمّة لكل شاب وشابة.
وأكد أن مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي يمتلك منظومة تأهيل مُتقدمة تتضمن مسارات واضحة في مختلف الجوانب، منها برامج التأهيل والتدريب والدعم المعرفي، وكيفية إدارة المواهب وتشجيعها، وبرامج تدريب تأهيل الصف الثاني من القيادات.
وناقشت الخلوة الشبابية عدداً من المواضيع منها: منصات وقنوات التواصل مع الشباب، وآليات رصد الأفكار والاقتراحات وتبينها، وأهم المبادرات والتجارب الفعالة في تعزيز التواصل فيما بين الشباب والقيادات العليا.

شرطة دبي
الشباب
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