بلدية أبوظبي تطور مناطق للصلاة في الحدائق

أبوظبي ( الاتحاد)



تعمل بلدية مدينة أبوظبي على تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية في المرافق العامة التابعة لها، والتي من شأنها تعزيز مبادئ الاستدامة ومعايير جودة الحياة، بما يواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي، ويلبي تطلعات وطموحات أفراد المجتمع.

ومن هذا المنطلق، نفذت البلدية من خلال مركز بلدية المدينة، (مبادرة مصليات الحدائق) في العديد من الحدائق بجزيرة أبوظبي، استجابة لمتطلبات الجمهور وتلبية لتطلعاتهم، بهدف تمكين رواد الحدائق من أداء فريضة الصلاة بالقرب من أسرهم في مناطق تم تجهيزها وتخصيصها للصلاة، ثم مواصلة الاستمتاع بالأجواء العائلية مع أفراد الأسرة.

وعملت البلدية ضمن المبادرة على إنشاء وتطوير 11 مصلى في عدد من الحدائق التابعة لها داخل جزيرة أبوظبي، وتزويدها ببعض المرافق المناسبة، في كل من: حديقة التراث على كورنيش أبوظبي، وحديقة الخبيرة في البطين حيث يخدم المصلى أيضاً حديقة البوم وحديقة النوفل، وكذلك مصلى حديقة الزعفرانة في شارع السعادة، وحديقة البريد في منطقة النادي السياحي، وحديقة نادي الضباط في شارع الخليج العربي، بالإضافة إلى حديقة الدولفين في القرم الشرقي، وحديقة السجي (النرجيل 1)، وحدائق المنتزه أرقام 1 و2 و4 و5 في شارع الخليج العربي.

هذا وتعمل بلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية بشكل مستمر على إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات التطويرية للمرافق العامة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، وتجهيزها بكل جديد من شأنه الحفاظ على رقيها وكفاءتها، لتواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي، ويجعل ارتيادها تجربة ممتعة تسعد كافة شرائح وأفراد المجتمع.