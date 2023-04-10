«دو» تنضم كشريك رئيسي في حملة «وقف المليار وجبة»

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وللسنة الرابعة على التوالي، مشاركتها كشريك رئيسي في حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام. وتجسد حملة «وقف المليار وجبة» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني، ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، باعتبارها سنداً وعوناً للجميع. وتأتي شراكة «دو» في حملة «وقف المليار وجبة» في سياق التزامها بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها قيادة دولة الإمارات، وترجمة لمسؤوليتها المجتمعية في تسهيل المساهمة في حملات إطعام الطعام خلال شهر رمضان الكريم، بما يعزز فرص نجاح تلك المبادرات في رفع المعاناة عن عشرات الملايين وتوفير الأمن الغذائي للشرائح الأكثر احتياجاً، خاصة في البلدان التي تواجه أزمات وكوارث طبيعية. (تحقيق مستهدفات الحملة) وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): إن حملة (وقف المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة ملهمة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في العالم من خلال تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، ما يؤكد أن دولة الإمارات تمتلك رؤية بعيدة المدى للأعمال الخيرية والإنسانية، تعتمد العمل المؤسسي وحشد كل الجهود المجتمعية لتحقيق مستهدفاتها ووصول الدعم الغذائي لكل من يستحقه. وأضاف: يشرفنا أن نكون شريكاً رئيسياً في حملة (وقف المليار وجبة)، والمساهمة في تحقيق أهدافها، من خلال تسخير الإمكانات والحلول الرقمية التي تمتلكها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لتمكين أفراد مجتمعنا من دعم الصندوق الوقفي لإطعام الطعام بأيسر الطرق وأسرعها، والتعريف بالحملة وتحفيز الجميع خلال شهر رمضان الكريم على المساهمة في الوقف، وتسعدنا مساندة جهود دولة الإمارات لتوفير الغذاء بشكل مستدام وحماية ملايين البشر من خطر الجوع. (دعم الحراك المجتمعي) وتلعب «دو» دوراً مهماً في مساندة حملة «وقف المليار وجبة» والتعريف بها على أوسع نطاق من خلال تغيير اسم الشبكة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والعروض الترويجية عبر الرسائل النصية القصيرة خلال شهر رمضان الكريم، كما تستقبل المساهمات والتبرعات من خلال أرقام مخصصة، إضافة إلى تخصيص الشركة أرقاماً مميزة من الفئة «البلاتينية» لعرضها في مزاد «أنبل رقم» لدعم الحراك المجتمعي الشامل الذي أحدثته حملة «وقف المليار وجبة». وتعتبر شراكة «دو» في «وقف المليار وجبة» استمراراً لدورها الداعم لحملات الإطعام السابقة في شهر رمضان الكريم، إذ أسهمت بإنجاح حملات «10 ملايين وجبة» في العام 2020 و«100 مليون وجبة» في 2021 وحملة «المليار وجبة» في عام 2022. (تسابق على العطاء) وتحظى حملة «وقف المليار وجبة»، منذ إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم بإقبال مجتمعي، وتواصل استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في حملة «وقف المليار وجبة» عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. كما توفر حملة «وقف المليار وجبة» خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات من &e»، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة «وقف المليار وجبة» المشاركة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات».