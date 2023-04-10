الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي توزع 2500 وجبة إفطار تزامناً مع "يوم زايد للعمل الإنساني"

شرطة أبوظبي توزع 2500 وجبة إفطار تزامناً مع "يوم زايد للعمل الإنساني"
10 ابريل 2023 14:19

وزع مركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي 2500 وجبة إفطار صائم ضمن مبادرة "خير الأيام"، وتزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام عرفاناً بما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، من عطاء أسس لمسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات.


وأوضح العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن المبادرة تأتي استمرارًا لقيم العطاء التي رسخها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي غرس فينا قيم العمل الإنساني، ومساعدة الآخرين، مشيراً إلى أن المبادرة شملت توزيع 2500 وجبة إفطار صائم على العمال في منطقة مصفح الصناعية تجسيداً لاهتمام شرطة أبوظبي بقيم العمل الجماعي وروح التكافل بين مختلف شرائح المجتمع.


وتضمنت المبادرة فحوصات طبية مجانية استفاد منها 7500 عاملاً، وبرامج صحية وتوعوية حول الحفاظ على اللياقة الصحية خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب البرامج الترفيهية والمسابقات وتوزيع الجوائز، وذلك بالتعاون مع بلدية مصفح، ومدينة العمال "كيزاد"، وعدد من المستشفيات الخاصة، وبمشاركة أعضاء "كلنا شرطة" في التنسيق والتنظيم.

أخبار ذات صلة
"أبوظبي الوطني للمعارض" يستضيف أكثر من 15 فعالية دولية خلال الأشهر الـ 3 المقبلة
شرطة أبوظبي تنظم حملة ميدانية لتعزيز الوعي المروري
المصدر: وام
أبوظبي
شرطة أبوظبي
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
المصرف المركزي الإماراتي
الاقتصادي
"المصرف المركزي": ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
اليوم 13:57
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين
اليوم 13:53
58 % أهداف أجانب «النمور»
الرياضي
58 % أهداف أجانب «النمور»
اليوم 13:30
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
الرياضي
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
اليوم 13:20
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
الرياضي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
اليوم 13:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©