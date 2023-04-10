شرطة أبوظبي توزع 2500 وجبة إفطار تزامناً مع "يوم زايد للعمل الإنساني"
شرطة أبوظبي توزع 2500 وجبة إفطار تزامناً مع "يوم زايد للعمل الإنساني"
10 ابريل 2023 14:19
وزع مركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي 2500 وجبة إفطار صائم ضمن مبادرة "خير الأيام"، وتزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام عرفاناً بما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، من عطاء أسس لمسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات.
وأوضح العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن المبادرة تأتي استمرارًا لقيم العطاء التي رسخها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي غرس فينا قيم العمل الإنساني، ومساعدة الآخرين، مشيراً إلى أن المبادرة شملت توزيع 2500 وجبة إفطار صائم على العمال في منطقة مصفح الصناعية تجسيداً لاهتمام شرطة أبوظبي بقيم العمل الجماعي وروح التكافل بين مختلف شرائح المجتمع.
وتضمنت المبادرة فحوصات طبية مجانية استفاد منها 7500 عاملاً، وبرامج صحية وتوعوية حول الحفاظ على اللياقة الصحية خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب البرامج الترفيهية والمسابقات وتوزيع الجوائز، وذلك بالتعاون مع بلدية مصفح، ومدينة العمال "كيزاد"، وعدد من المستشفيات الخاصة، وبمشاركة أعضاء "كلنا شرطة" في التنسيق والتنظيم.