الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مكتبة محمد بن راشد تبحث سبل التعاون مع مكتبة الإسكندرية والصندوق العربي للثقافة

مكتبة محمد بن راشد تبحث سبل التعاون مع مكتبة الإسكندرية والصندوق العربي للثقافة
10 ابريل 2023 14:14

أشاد وفد من مكتبة الإسكندرية، والصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق"، بالتنوع والتناغم والتكامل الكبير في المحتوى بمكتبة محمد بن راشد بين الكتب الورقية والرقمية والصوتية والوسائط المتعددة والمراجع والمصادر والمقتنيات النادرة، ونجاحها وتجربتها الرائدة في الدمج بين المفهوم التقليدي والمعاصر للمكتبات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، والدكتورة ريما مسمار المدير التنفيذي للصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، إلى مكتبة محمد بن راشد، للاطلاع على تجربتها الرائدة وخدماتها الذكية وبحث سبل التعاون في المجالات المشتركة، وتبادل الخبرات في قطاع المكتبات العامة.

ورحب معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم بالوفد الزائر، مشيراً إلى أهمية التوسع في الشراكات الاستراتيجية الدولية وتبادل الخبرات في القطاعين الثقافي والمعرفي، مؤكداً أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي من خلال إنشاء المتاحف المختلفة وتعزيز البنية الثقافية، للمساهمة في تطوير القطاع الإبداعي والثقافي في مختلف الإمارات.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة التعاون في البرامج الثقافية والعمل على تطوير فعاليات مشتركة تثري الجانب التراثي والثقافي بين البلدين، وخاصة إبراز بُعد مصر الثقافي التي تعتبر من أقدم الحضارات في التاريخ الإنساني والتي تتميز بتاريخها القديم وإمكانياتها المتفردة.

وزار الوفد، المكتبات المتخصصة والمرافق ومعرض الذخائر، حيث اطلع على مقتنياته الأثرية ومجموعاته الفريدة من الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة التي يعود بعضها إلى القرن الثالث عشر للميلاد، كما تعرف إلى المكتبات الفرعية التسع ومركز المعلومات، والمساحات المختلفة من قاعات الدراسة والاجتماعات، إلى جانب اطلاعه على أحدث التقنيات الذكية المستخدمة في مكتبة محمد بن راشد.
وفي ختام الزيارة، تبادل معالي محمد أحمد المر، مع مدير مكتبة الإسكندرية، إهداءات لعناوين متنوعة من الكتب.

أخبار ذات صلة
«مكتبة محمد بن راشد» تستقبل مدير مكتبة الإسكندرية والمدير التنفيذي لـ (آفاق)
«المالد».. جوهر الجمال والاكتمال
المصدر: وام
مكتبة محمد بن راشد
مكتبة الإسكندرية
الصندوق العربي للثقافة والفنون
آخر الأخبار
المصرف المركزي الإماراتي
الاقتصادي
"المصرف المركزي": ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
اليوم 13:57
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين
اليوم 13:53
58 % أهداف أجانب «النمور»
الرياضي
58 % أهداف أجانب «النمور»
اليوم 13:30
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
الرياضي
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
اليوم 13:20
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
الرياضي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
اليوم 13:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©