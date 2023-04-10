مطر الطاير: يوم زايد للعمل الإنساني «استدامة» الخير والعطاء
مطر الطاير
10 ابريل 2023 13:24
دبي (الاتحاد) أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام، أصبح رمزاً عالمياً للخير والعطاء وأيادي الإمارات «البيضاء»، الممدودة لتقديم العون لكل الإنسانية دون تمييز.
وقال الطاير: إن يوم زايد للعمل الإنساني، يومٌ يكرس النهج الذي اختاره الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» للإمارات، لقد رأى المحتاجين بعين الرحمة، ورأيناه نحن بعين الفخر والاعتزاز، فأصبح حب الخير، أسلوبَ حياة وسلوكاً يومياً ترسخ في نفوس أبناء الإمارات اقتداءً بالوالد المؤسس، لتتوالى المبادرات التي يحرص على رعايتها وإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.