الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"الشؤون الإسلامية ": مسيرة الشيخ زايد سجل حافل بالعطاء

محمد مطر الكعبي
10 ابريل 2023 12:30

قال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إن مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الإنسانية تعد سجلا حافلا بالعطاء والبذل، وتاريخاً مشرفاً تفتخر به الأجيال ومرجعاً تتعلم منه معاني القيم، وبذل المعروف بروح متسامية وقلوب منشرحة فأعماله الإنسانية راسخة في كل ربوع العالم، رمزاً للتسامح والتعايش وحب الآخرين والوقوف بجانبهم في كل شؤون الحياة.

وأضاف أن الاحتفاء بهذه المنجزات في يوم 19 رمضان من كل عام يرسخ لاستدامة هذه القيم والارتقاء بها، وهذا ما نلمسه اليوم من قيادتنا الرشيدة واستراتيجيتها المواكبة لتطوير شأن العمل الإنساني لتستمر هذه المسيرة الخيرية وتتوارثها الأجيال .

من جانبه قال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة الشؤون الإسلامية والأوقاف في يوم زايد للعمل الإنساني، نستدعي معاني استدامة الخير، فنستحضر باحياء التاريخ المضيء للوالد المؤسس الشيخ زايد "طيب الله ثراه"، ونجسد مآثره الخالدة في رعاية الإنسان، ومسيرته الحافلة بالخير والإحسان، فقد أرسى"طيب الله ثراه" منهجًا قويمًا لقيم العطاء وحب الخير للإنسان، فلم يألو جهدًا في ترك مسيرة بناءة، تعكس عمق إيمانه بعمل الخير وفعل البر.
وأضاف: "سيظل نهج الشيخ زايد -طيب الله ثراه- راسخًا في أذهاننا، مضيئًا لحياتنا، يعزز فينا وفي أجيالنا قيم العمل الخيري، والتطوع الإنساني، تحت ظل قيادتنا الرشيدة؛ التي تسير على نهج المؤسسين في استدامة البذل والمعروف،؛ حتى أضحت دولة الإمارات منطلقًا لقوافل الخير والعطاء، وواحة مستدامة للتسامح والإخاء" .

 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا
زايد.. خالد في وجدان الإمارات والأمة
المصدر: وام
الشؤون الإسلامية والأوقاف
يوم زايد للعمل الإنساني
محمد مطر الكعبي
آخر الأخبار
المصرف المركزي الإماراتي
الاقتصادي
"المصرف المركزي": ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
اليوم 13:57
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين
اليوم 13:53
58 % أهداف أجانب «النمور»
الرياضي
58 % أهداف أجانب «النمور»
اليوم 13:30
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
الرياضي
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
اليوم 13:20
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
الرياضي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
اليوم 13:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©