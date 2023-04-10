الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«خليفة التربوية»: زايد رسخ منظومة عالمية للعمل الإنساني

أمل العفيفي
10 ابريل 2023 11:58

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على أن ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» من نموذج رائد في العمل الإنساني سيظل خالداً على صعيد العالم، حيث جسد هذا النموذج قيم العطاء والإخاء والإيثار للإنسان في مختلف ربوع العالم، هذه الرؤية الخلاقة للقائد المؤسس «طيب الله ثراه» التي جعلت من العمل الإنساني منهجاً لدولة الاتحاد المباركة منذ انطلاق مسيرتها في العام 1971، وهو العام الذي شهد تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء في مختلف ربوع العالم، ثم في العام 1992

انطلقت مسيرة مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية لتكون ذراعاً تنموياً ينشر الخير في مختلف ربوع العالم، ومنذ العام 1971 وحتى العام 2004 فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت أكثر من 90 مليار درهم مساعدات ومعونات ومشاريع تنموية وإنسانية في أكثر من 117 دولة في مختلف أرجاء العالم.

وأشارت العفيفي إلى أن الرصيد الإنساني الذي يحظى به المغفور له الشيخ زايد على الصعيد الدولي في العمل الإنساني يتجدد كل يوم وتمتد أياديه البيضاء إلى مختلف مشارق الأرض ومغاربها، فقد أصبح هذا النموذج نهجاً للقيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الإنساني أيقونة لنشر الخير والأمن والاستقرار في العالم.

أخبار ذات صلة
الأصول الأجنبية لـ"المركزي" تتجاوز نصف تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها
رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا
أمل العفيفي
الإمارات
الشيخ زايد
جائزة خليفة التربوية
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
المصرف المركزي الإماراتي
الاقتصادي
"المصرف المركزي": ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي
اليوم 13:57
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين
اليوم 13:53
58 % أهداف أجانب «النمور»
الرياضي
58 % أهداف أجانب «النمور»
اليوم 13:30
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
الرياضي
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
اليوم 13:20
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
الرياضي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
اليوم 13:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©