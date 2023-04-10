محمد سيف السويدي: زايد نموذج فريد تحتذي به الأجيال
محمد سيف السويدي: زايد نموذج فريد تحتذي به الأجيال
10 ابريل 2023 11:46
أبوظبي (الاتحاد) قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن يوم زايد للعمل الإنساني يُجسّد القيم النبيلة لمعاني الخير والعطاء والتسامح التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيّب الله ثراه) في أبناء الإمارات، لتكون نهجاً مستداماً تحتذي به الأجيال في العمل التنموي والإنساني.
وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية ومنذ تأسيسه من قبل المغفور له في عام 1971 حرص على السير وفق الأسس التنموية الراسخة التي أرسى دعائمها الشيخ زايد لتكون مرتكزاً رئيسياً في عمله وأنشطته التشغيلية، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات 104 دول في مختلف قارات العالم.
وأكد «أننا سنواصل مسيرة التقدم وفق توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة، لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول العالم في مجال العمل الإنمائي».