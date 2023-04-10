أكاديمية الشارقة تشارك في «مستقبل منصات الذكاء الاصطناعي»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، ندوة تحت عنوان «مستقبل منصات الذكاء الاصطناعي، تطبيق»Chat GPT، بحضور نخبة من قادة الفكر وأساتذة العلوم السياسية وعلم الاجتماع وخبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات أهمية منصات الذكاء الاصطناعي كأحد المؤثرات شديدة الأهمية لمستقبل استخدام «الإنترنت»، فمحركات البحث التقليدية لن تكون الخيار الأول للمستخدمين في المستقبل.

وأكد العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، أهمية موضوع الندوة في ظل الجهود المطلوبة لمواكبة التطورات التقنية كأحد أهم متطلبات المستقبل.

من جانبه، تحدث الدكتور محمد مصباح القاضي، أستاذ القانون الجنائي بالأكاديمية، عن التحديات الأمنية المتعلقة بانتشار ثورات الذكاء الاصطناعي، التي تُعد من أخطر الموضوعات المطروحة حالياً.