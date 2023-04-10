«استشاري الشارقة» يدعو لإجراء المسوحات الاجتماعية

الشارقة (وام)

دعا المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الثانية عشرة، في مقره، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، إلى أهمية مواصلة تطوير بيئة العمل في مجال إدارة البيانات لاستحداث منظومة شاملة للتحول الرقمي، مع إجراء المسوحات الاجتماعية الرامية إلى الوقوف على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم، وما يطرأ على المجتمع من تحولات ديمغرافية.

ودعت الجلسة التي عقدت برئاسة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس، لمناقشة سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، إلى التأكيد على أهمية مشروع تبادل، والعمل على التكامل بين الدوائر الحكومية وشبه الحكومية كافة والقطاع الخاص في تبادل قواعد البيانات للعمل على إعداد تقارير إحصائية بصورة دورية.

حضر الجلسة؛ الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والمستشار علي محبوب، مستشار إحصائي، وعبدالله الكديد، مدير إدارة الإحصاء، وخميس بشير، مدير إدارة التنمية المجتمعية، وعائشة الحوسني، رئيس قسم الاستراتيجية والتنافسية.

وأشاد الشيخ محمد بن حميد القاسمي بجهود المجلس الاستشاري وتعاونه مع الدائرة في ظل مواصلة الدائرة لأعمالها في تطوير كل من النظام الإحصائي والبيانات الإدارية في إمارة الشارقة، إضافة إلى تحديث المعطيات الوصفية وفق المعايير العالمية، وبما يتناسب مع توجهات تطوير النظام الإحصائي على مستوى الدولة، وذلك لتعزيز وتحسين مؤشرات التنمية والتخطيط وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، لتقوم بدورها وفق توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشاد الشيخ محمد بن حميد القاسمي بدور أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص وشبه الحكومي في التعاون مع الدائرة وكوادرها في إنجاز الإحصاءات والاستبانات والمسوحات المختلفة، والتي تسهم في عملية التنمية المستدامة لمجتمع إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن هذا التعاون يشكل خطوة إضافية ضمن سعي دائرة الإحصاء لتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية للعمل معاً على دعم التنمية المستدامة في الإمارة.

وتطرق إلى مشروع «تبادل» الذي يأتي تلبية لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة من البيانات، ولدعم أهداف مسيرة التنمية والنهضة الوطنية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بالعمل المؤسسي، حيث تعمل الدائرة على تعزيز تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية، وسيكون له تأثيرات إيجابية عديدة على رفاهية وسعادة الإنسان على أرض إمارة الشارقة.