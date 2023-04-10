وقف جديد لدعم «سقيا الماء» في دبي

دبي (وام)

افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وقفاً جديداً لـ «سقيا الماء» ويُعد ثاني مشروع وقفي يخصص ريعه لدعم مبادرة «سقيا الأمل» التي تم إطلاقها خلال عام 2019 استجابة للتحدي الإنساني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعياً سموه المؤسسات والشركات على مستوى الدولة للمشاركة فيه انسجاماً مع رؤية سموه لإرساء تجربة إنسانية ومجتمعية ملهمة، للتشجيع على الإسهام في صناعة الأمل، والوصول بمنافع العمل الإنساني والعطاء وتوفير المياه النظيفة لملايين الناس في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، والتي تعاني شحاً في المياه والموارد، وذلك انطلاقاً من الدور المتعاظم لدولة الإمارات في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتحسين الحياة في مختلف الدول. حضر الافتتاح معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، وعيسى عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، وعلي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، وعدد من مديري الوحدات التنظيمية وموظفي المؤسسة.

وأُقيم المشروع الوقفي على قطعة أرض مسجلة باسم المؤسسة في منطقة الراشدية بدبي، ويتكون الوقف من أربع فيلات سكنية، تم تشييدها على قطعة أرض تبلغ مساحتها 19.880 قدماً مربعة.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات» بجهود مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وقال نجحت «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، منذ تأسيسها في مارس 2015 وحتى نهاية عام 2022 في التأثير إيجاباً على أكثر من 13.6 مليون شخص في 37 دولة حول العالم، من خلال أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام.

وأكد عيسى الغرير أن المشروع الوقفي الجديد سيوفر المزيد من الدعم لمبادرة «سقيا الأمل»، ويعزز المسيرة الريادية لدولة الإمارات في ميادين العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.