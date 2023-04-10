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الإمارات

عمار النعيمي: الإمارات منارة للخير

عمار النعيمي: الإمارات منارة للخير
10 ابريل 2023 04:18

عجمان (وام)

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

 أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة للوفاء والولاء للمبادئ السامية والقيم النبيلة التي غرسها القائد المؤسس، وتأكيد لمواصلة نهجه في مساعدة جميع الدول والشعوب دون تمييز أو تفرقة، وترسيخ لمكانة الإمارات منارة للخير والرحمة في أبهى صور العطاء الإنساني الرفيع.
وقال سموه، في كلمة بهذه المناسبة: «أصبح التاسع عشر من شهر رمضان المبارك الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أيقونة العمل الإنساني وتجسيداً للقيم الإنسانية النبيلة الراسخة، التي تركها، وهو يوم للفخر بإنجازات الإمارات الرائدة في العطاء والإيثار وفعل الخير».
وأضاف سموه: «إن إرث القائد المؤسس سوف يبقى في جميع تفاصيل الحياة الإماراتية، عنواناً للنجاح في مختلف المجالات وكافة الأصعدة وللنظرة الثاقبة والرؤية العميقة لأهمية العمل الإنساني والعطاء وإرساء التعايش السلمي في المجتمع وتعزيز التسامح وترسيخ مشاعر المحبة والسلام بين الشعوب كافة».

عمار النعيمي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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