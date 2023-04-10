الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن سعود: صدارة إنسانية

محمد بن سعود: صدارة إنسانية
10 ابريل 2023 04:18

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
الأصول الأجنبية لـ"المركزي" تتجاوز نصف تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها
رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

 قال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، إن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، ذكرى عزيزة على قلوبنا، نستذكر فيها مآثر ومناقب وأعمال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» في مجالات الخير والعطاء بلا حدود على مدى عقود، وهو النهج نفسه الذي تسير عليه القيادة الرشيدة التي تمضي قدماً على طريق الخير والبذل لغير القادرين حول العالم دون تفرقة بسبب دين أو لون. 
وأضاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «نقف اليوم وقفة تأمل وتمعن في مسيرة زايد الخير، لنستخلص منها العبر والدروس، ونكتسب منها قيم البذل والعطاء من أجل الإنسان وهي القيم التي أرساها، رحمه الله، خدمة للإنسانية جمعاء، ليصبح رمزاً خالداً ورائداً للعطاء».
وأكد سموه، في ختام كلمته، أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أسس مدرسة العطاء التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم، حاملة معها قيم الخير والإرادة الثابتة على رعاية الإنسان ودعمه أينما وُجِد، وهو ما جعل الإمارات في صدارة دول العالم مساهمة في مجالات العمل الإنساني.

محمد بن سعود
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين
اليوم 13:53
58 % أهداف أجانب «النمور»
الرياضي
58 % أهداف أجانب «النمور»
اليوم 13:30
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
الرياضي
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
اليوم 13:20
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
الرياضي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
اليوم 13:19
لمياء بنت بهيان أول امرأة تتولي منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي
الرياضي
لمياء بنت بهيان أول امرأة تتولي منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي
اليوم 13:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©