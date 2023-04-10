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محمد بن خليفة: تجسيد لقيم الوفاء

محمد بن خليفة: تجسيد لقيم الوفاء
10 ابريل 2023 04:18

أبوظبي (وام) 

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

أشاد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان بالإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في ساحات الخير والعطاء والعمل الإنساني عبر العالم، وأكد أنه «رحمه الله» سيبقى المثل والقدوة في مجال رعاية الإنسان وصون كرامته. وقال سموه إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعا تجسد قيم الوفاء لإرث القائد المؤسس في مجالات العمل الإنساني والحرص على مواصلة نهجه في العطاء ومد يد العون لجميع الدول والشعوب دون تمييز أو تفرقة بسبب دين أو لون. وأضاف سموه أن «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة وطنية تحتفي فيها دولة الإمارات قيادة وشعبا بمناقب وإنجازات رائد العمل الإنساني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أسهمت مبادراته الفريدة عبر عقود في التخفيف من معاناة الشعوب في مناطق النزاعات والكوارث ومساعدة الفقراء والمعوزين وبث الأمل في نفوسهم ورسم البسمة على محياهم بغض النظر عن الدين أو العرق وهو النهج الذي تسير عليه القيادة الرشيدة. 

محمد بن خليفة
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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