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راشد بن حميد: رؤية ثاقبة

راشد بن حميد: رؤية ثاقبة
10 ابريل 2023 04:18

أبوظبي (الاتحاد)

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أن يوم زايد للعمل الإنساني مسيرة مستمرة غنية بالعطاء، تحمل في كل تفاصيلها قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي بنى بفكره الكريم ورؤيته الثاقبة ركائز العمل الإنساني.
وقال: إن القيادة الرشيدة تستلهم من نهج الشيخ زايد قيم السخاء والعطاء والتسامح، وتواصل عمل الخير، وتُقدم العون والدعم للشعوب على مختلف ثقافاتها وأعراقها ومعتقداتها.
وأضاف: إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عندما تحتفي بـيوم زايد للعمل الإنساني، إنما تحتفي بإرث إنساني متجذر في قيمنا الاجتماعية غرسه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد، وأن كل مواطن إماراتي متمسك بنهج زايد الإنساني؛ لأنه مسؤولية، وعلينا جميعاً الالتزام بها.

راشد بن حميد النعيمي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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