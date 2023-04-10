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خليفة بن محمد: التزام بإرث المؤسس

خليفة بن محمد: التزام بإرث المؤسس
10 ابريل 2023 04:18

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية: «إن يوم زايد للعمل الإنساني يشكّل في كل سنة محطة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات، وعلامة فارقة في التأسيس للعمل الإنساني، وأيقونة للعمل التطوعي».
وأضاف: إن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني، تأكيد على الالتزام بإرث الباني المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في العطاء والتطوع، حيث كان «رحمه الله» يولي العمل الإنساني اهتماماً في قراراته وتوجيهاته المحبّة للخير، والتي جلبت لنفسه وللوطن السمعة الطيبة في جعل العمل الإنساني نهجاً حضارياً ورؤية استراتيجية.
واعتبر هذه المناسبة الوطنية مصدراً لإلهام واعتزاز الأجيال، في استذكار المآثر الإنسانية للقائد الباني والتي وصلت بمساعدات الإمارات إلى كل محتاج داخل الدولة وخارجها.

 

خليفة بن محمد
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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