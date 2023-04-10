أحمد بن حميد: عطاء زايد ثقافة متأصلة

عجمان (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني هو تخليد لأبهى صور العطاء التي أبدعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتفانيه المخلص في خدمة الإنسانية جمعاء، ليصبح رمزاً للخير ورائداً للعطاء.

وقال: «لقد أسس زايد، طيب الله ثراه، مدرسةً للعطاء، أعمدتها راسخة وثقافتها متأصلة ننهل منها جميعاً قيم الحب والخير والإرادة الثابتة على نُصرة الإنسان أينما وُجِد، فمآثر عطاءاته وصلت كل بقاع الأرض، وسيراً على نهجه النبيل غدت دولة الإمارات في صدارة دول العالم المساهمة في العمل الإنساني. إن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنسان يختزل في مضامينه ما نحمل في قلوبنا وعقولنا من حب ووفاء وقيمة عظيمة لزايد، رائد العمل الإنساني وأيقونة الخير».