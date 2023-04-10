حميد الظاهري: رمز العمل الإنساني

أبوظبي (الاتحاد)

قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: إن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من رمضان من كل عام مناسبة نحتفي فيها بنهج رمز العمل الإنساني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبالقيم النبيلة التي أرسى دعائمها في نفوس وقلوب أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.

وأضاف أنه في هذا اليوم من كل عام نستذكر سيرة زايد الخير، الذي كان السباق دائماً في تقديم يد العون لكل محتاج دون تفرقة أو تمييز، تاركاً من خلفه إرثاً حضارياً وخارطة طريق لأجيال المستقبل يستلهمون منها سبل خدمة الإنسانية وإغاثة ومساندة المحتاج في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أنه في يوم زايد للعمل الإنساني نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على مواصلة مسيرة زايد الخير للحفاظ على مكانة دولة الإمارات وسمعتها كأحد أقطاب العمل الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.