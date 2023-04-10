عبدالله النيادي: غرس الأمل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينج، أن يوم زايد للعمل الإنساني، يمثل مناسبة غالية ومُلهمة نستذكر من خلالها إرث الوالد المؤسس وقيم العطاء والخير ورؤاه الإنسانية التي قادت الإمارات للريادة العالمية في العمل الخيري، وغرس الأمل، ومساعدة المحتاجين في كل بقاع الأرض.

وقال: مآثر المغفور له وما قدمه للعالم من نموذج متفرد يبقى خالداً، وتبقى الإمارات منارة للعطاء والتسامح وتلاقي الحضارات والأمم. وأضاف: إن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد المسيرة التاريخية الخالدة والقيم الإنسانية الثرية للمؤسس.

وأوضح أن العمل الإنساني بات قيمة أصيلة وركيزة أساسية في النهج الوطني لدولة الإمارات في ظل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، ودورها الريادي في ترسيخ العطاء والعمل الإنساني، في مختلف المبادرات الخيرية والإنسانية المقدمة لكافة شعوب العالم.