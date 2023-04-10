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طارق لوتاه: رمز خالد

طارق لوتاه: رمز خالد
10 ابريل 2023 04:18

أبوظبي (الاتحاد) 

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

أكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ومنذ رحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على تخليد إرثه، من خلال مواصلة نهجه في العطاء ومد يد العون لجميع الدول والشعوب من دون تمييز أو تفرقة، مشيراً إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني أصبح مناسبة ملهمة لتحفيز قيم الخير ومواصلة مسيرة العطاء التي تنتهجها دولة الإمارات في علاقاتها مع شعوب العالم.
وأضاف أن المكانة التي حصدتها دولة الإمارات خلال مسيرتها الطويلة من العطاء والعمل الإنساني، تحققت بفضل الجهود التي بذلتها قيادتنا الرشيد لاستكمال مسيرة الوالد المؤسس، لتكريس مكانة الدولة في صدارة وريادة ميادين العمل الخيري والإنساني على المستوى العالمي، منوهاً أن المغفور له الشيخ زايد «رحمه الله» رمز خالد للعطاء وتقديم العون، ومناصرة الضعفاء ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين في أنحاء العالم.

طارق لوتاه
الإمارات
يوم العمل الإنساني الإماراتي
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