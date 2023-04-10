خليفة الظاهري: منظور جديد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور خليفة الظاهري مدير عام جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن دولة الإمارات تخلد ذكرى «يوم زايد للعمل الإنساني» باستحضار معاني الخير ونبل الأخلاق والرحمة والعطف الذي ملأ قلب الشيخ زايد.

وقال الظاهري «لقد تميزت سيرة المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بحب الخير والاهتمام بالأعمال الإنسانية، وأسَّسَ لمنظور جديد لهذا العمل، برؤية تراحمية»، وتعميم الخير ونشر السلم، فكان النموذج الأبرز للقائد الإنساني، الذي دوّن اسمه في تاريخ العمل الإنساني بأحرف من نور.

وأضاف: اتخذ الشيخ زايد مبادرات ومشاريع إنسانية همَّت بتقديم المساعدة للمحتاجين إليها من الفقراء والضعفاء عبر العالم، أو المناطق التي تعيش أزمات كالنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، وهي رؤية إنسانية قل نظيرها.