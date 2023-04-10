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محمد العلماء: مساعٍ إنسانية تتواصل

محمد العلماء: مساعٍ إنسانية تتواصل
10 ابريل 2023 04:18

أبوظبي (الاتحاد)

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن احتفاء دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف في 19 رمضان من كل عام تزامناً مع ذكرى رحيل المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يمثل مناسبة مهمة نستذكر من خلالها بكل فخر واعتزاز الدروس والعبر والقيم الإنسانية الأصيلة التي أرساها الوالد المؤسس «زايد الخير» في وجداننا، والتي شكلت الأساس الراسخ لنهج الدولة على دروب العطاء والعمل الإنساني، مشيراً إلى أن مساعي الدولة الخيرة والإنسانية تتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتشمل شتى أرجاء الأرض دون تمييز بين عرق أو دين أو جنس أو لون.
وأضاف: «إن هذا اليوم يُعد فرصة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز الوعي العام بأهمية العمل الإنساني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على المزيد من المشاركة في هذا العمل النبيل».

محمد العلماء
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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