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لطيفة بنت محمد: نهج إنساني مستدام

لطيفة بنت محمد: نهج إنساني مستدام
10 ابريل 2023 04:18

دبي (الاتحاد)

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وعضو مجلس دبي، أهمية يوم زايد للعمل الإنساني الذي يُكرِّس نهجاً شاملاً ومتواصلاً للعطاء والتسامح، يعزز مكانة دولة الإمارات باعتبارها رائدة العمل الإنساني عالمياً، مشيرةً إلى أن بصمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيَّب الله ثراه- ستظل حاضرةً في جميع المجالات، 
وقالت: «يحظى يوم زايد للعمل الإنساني بمكانة خاصة في الذاكرة الوجدانية لأبناء الإمارات، ففيه نستحضر مسيرة قائد استثنائي ترك إرثاً إنسانياً عظيماً، وكان قلباً ووطناً وعوناً للمحتاجين، وأسَّس برؤيته الحكيمة دولةً احتضنت العالم بما قدمته من عطاءات ومساعدات، وعمل على تأصيل قيم الخير والبذل في نفوس الأجيال، وصافحت أياديه البيضاء القريب والبعيد، فأصبحت الدولة في عهده وحتى اليوم منارةً للتعايش والتواصل الحضاري، وأصبح العمل الإنساني نهجاً تنموياً مستداماً».

لطيفة بنت محمد
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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