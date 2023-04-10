سالم بن خالد القاسمي: قيم راسخة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «يعكس يوم زايد للعمل الإنساني التزام دولتنا بالقيم الإنسانية الراسخة التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في أبناء الإمارات والعالم أجمع، وعمل على تعزيزها في شتى المجالات الإنسانية والاجتماعية».

وتابع معاليه:«تحرص وزارة الثقافة والشباب على تكريس ثقافة العطاء الإنساني، ترجمةً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان -طيّب الله ثراه-، من خلال شراكاتنا مع العديد من المنظمات والهيئات الثقافية والإنسانية الإقليمية والعالمية، هذه الشراكات التي أثمرت عن مشاريع تنموية مهمّة انعكست بدورها على الإنسان والإنسانية، حاضراً ومستقبلاً، ومنها على سبيل المثال مشروع روح الموصل بالتعاون مع اليونسكو، الذي أعاد للمدينة العربية ألقها التاريخي وأسهم في إبراز الدور الريادي للإمارات في الحفاظ على التراث الإنساني».