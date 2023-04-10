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زكي نسيبة: رمز العطاء

زكي نسيبة: رمز العطاء
10 ابريل 2023 04:18

أبوظبي (الاتحاد)

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

أكد معالي زكي أنور نسيبة - المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أنه على مدى سنوات حكمه اقترن اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالعطاء، والسعي لتقديم العون لكل محتاج بصرف النظر عن الدين أو العرق، ما جعل منه رمزاً من رموز العطاء والإحسان على مستوى العالم، وجعل من الإمارات مساهماً رئيساً في العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم.
وأكد معاليه أن يوم زايد للعمل الإنساني يشكل في كل عام محطة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات، وبات منطلقاً وعلامة فارقة في التأسيس للعمل الإنساني، متجاوزاً الحدود الإقليمية.
وقال إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة رحمه الله كان يولي العمل الإنساني اهتماماً في كافة قراراته وتوجيهاته، فهو سمة من سمات تكوين شخصيته الإنسانية والمحبة للخير والعطاء، حيث جبلت نفسه -رحمه الله- على العمل الإنساني الذي كان يدخل الفرحة والبهجة والسرور على نفسه عندما يقوم بإنجاز أي عمل إنساني.

زكي نسيبة
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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