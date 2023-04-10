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حمدان المزروعي: تعزيز التنمية البشرية

حمدان المزروعي: تعزيز التنمية البشرية
10 ابريل 2023 04:18

أبوظبي (وام)

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تمضي قدماً في تعزيز رسالتها الإنسانية وريادتها لمجالات البذل والعطاء كافة، وتقف في طليعة القوى الخيرة في العالم.
وأضاف: «أصبحت الإمارات بفضل مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» رائدة في مجالات العمل الإنساني والتنموي، وفي مقدمة دول المواجهة والتصدي لتداعيات الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية»، مشيراً إلى العديد من مبادرات سموه النوعية في هذا الصدد، والتي تجد التقدير والثناء من المجتمع الدولي ومنظماته الأممية. وقال: إن جهود الدولة في هذه المجالات الحيوية تجد المتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، لذلك كانت الإمارات ولا تزال ركيزة أساسية في تعزيز التنمية البشرية والإنسانية حول العالم.

حمدان المزروعي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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