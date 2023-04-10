حمود الجنيبي: الوفاء والامتنان

أبوظبي (وام)

أكد حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات تعتبر مصدر إلهام لابتكار الحلول الملائمة لمواجهة التحديات الإنسانية التي تعيق نمو المجتمعات البشرية وتطورها، كما أنها ركيزة أساسية في التصدي لتداعيات الكوارث والأزمات، ومصدر مهم لإطلاق المبادرات والقيم التي تعلي من شأن الإنسان، سيراً على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وقال إن إحياء ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني يجسد قمة الوفاء والامتنان للمغفور له الذي أرسى دعائم صرح الإمارات الإنساني. وأكد الجنيبي في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تحث الخطى لتعزيز إرث زايد في البذل والعطاء من أجل الإنسانية.