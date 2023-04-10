عويضة المرر: نهج الخير

أبوظبي (وام)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد علي المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة غالية نستذكر من خلالها مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، وإرثه الخالد في العمل الإنساني، والذي يشهد له القاصي والداني في شتى أنحاء العالم.

وأضاف معاليه: «تواصل القيادة الرشيدة السير على نهج زايد الخير، مستنيرة بحكمته وكرمه اللامحدود، من أجل تقديم يد العون والمساعدة لكل الدول والشعوب المحتاجة عبر منظومة متكاملة لعمل الخير والعطاء، مستكملةً المسيرة التي بدأها الراحل الكبير والتي جعلت دولة الإمارات رمزاً للخير والتسامح والإنسانية».

وقال معاليه: «لطالما كان العمل الإنساني والخيري جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع الإماراتي، فنهج زايد الخير هو المنارة التي تنير دروب أبناء الوطن وتحثهم على مواصلة البذل والعطاء ومد يد العون للمحتاجين ومناصرة المنكوبين».