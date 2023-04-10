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سعيد الرقباني: مسيرة مباركة

سعيد الرقباني: مسيرة مباركة
10 ابريل 2023 04:17

الفجيرة (الاتحاد) 

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

 قال معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باقٍ في قلوبنا وعقولنا، ونتذكره بكل خير كل يوم، وندعو له الله عز وجل بالرحمة والمغفرة، وعلى نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يسير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يواصل بكل إخلاص مسيرة الاتحاد المباركة. وقال معاليه: بفضل المبادئ والقيم التي غرسها الوالد المؤسس في كل فرد منا من قيم وأخلاق سامية وحب للخير والتسامح، والتي امتدت للكثير من مناطق العالم، حتى أصبح العمل الإنساني صفة وقيمة أصيلة في أبناء الإمارات لا يفرق بين عرق أو معتقد أو لون أو جنسية، هو بالمطلق رسالة إنسانية عززت من دور ومكانة دولة الإمارات بين الشعوب والأمم. وقد تبوأت دولة الإمارات، بفضل جهوده ومبادراته الإنسانية، الصدارة والريادة في ميادين العمل الخيري.

سعيد بن محمد الرقباني
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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