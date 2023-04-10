أحمد الظاهري: فارس العمل الإنساني

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، إن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد قيم الوفاء لإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العمل الإنساني، والحرص على مواصلة نهجه في العطاء ومد يد العون لجميع الدول والشعوب.

وأكد أن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني هو احتفاء بمناقب وإنجازات رائد العمل الإنساني ومبادراته العظيمة في التخفيف عن الشعوب في المناطق التي شهدت النزاعات والكوارث وفي مساعدة الفقراء والمعوزين لبث السعادة في نفوسهم، كما يعد تتويجاً لجهود الدولة ورسالتها في مساعدة الإنسان دون تمييز الإنسان.

وتابع: إن الإمارات نجحت في جعل العمل الإنساني منهاجاً أساسياً في الحياة ركيزته القيم الإنسانية النبيلة.