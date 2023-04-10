سارة شهيل: عطاء يتجدد

أبوظبي (الاتحاد)

قالت سارة إبراهيم شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «يقترن اسم الوالد المؤسّس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بالعطاء، وقد كان عمله الإنساني أساساً قوياً لترسيخ مكانته في التآخي والإحسان إقليمياً وعالمياً، بينما تأصلت قيمه السامية في صميم اتحادنا، وعززت من اسمه وقوته الناعمة».

وأضافت: «فيما حرص والدنا زايد الخير على مد أياديه البيضاء في شتى بقاع الأرض، اتخذ عمله الإنساني طابعاً مؤسسياً، واتسم بالاستدامة والاستمرارية والتنظيم والدراسة. وكان هذا الأساس الذي استلهمت قيادتنا الرشيدة من بعده التزامها ببذل الجهود المدروسة، وتوجيه الأهداف الإنسانية والاجتماعية في سبيل البناء على قيمنا الإماراتية الغالية».

