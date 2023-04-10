فيصل القاسمي: أيقونة عالمية

الشارقة (وام)

أكد الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية نستذكر فيها أسمى معاني البذل والعطاء للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أرسى بفكره ومبادراته الإنسانية دعائم العمل التطوعي والخيري في دولة الإمارات ليسجل التاريخ بصمات إنسانية خالدة في العمل الخيري والتطوعي العالمي تحمل اسم زايد الخير والعطاء، ولتغدو الإمارات أيقونة عالمية للعمل الإنساني لتواصل قيادتنا الرشيدة مسيرة العطاء، محققة في ذلك إنجازات محلية ودولية حتى باتت الإمارات على رأس الدول المانحة، ونموذجاً عالمياً في العمل الإنساني تمتد أياديها البيضاء بالعون لكل محتاج في أي مكان في العالم. وأشار إلى أن الإمارات وهي تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني، تواصل قوافلها الإنسانية بلوغ أقصى حدود العالم، ماضية بثبات في قيادة مسيرة العطاء في ظل قيادتنا الحكيمة التي وضعت العمل الإنساني مبدأ رئيسياً في المسار الاستراتيجي للدولة للخمسين عاماً القادمة.