عبد الله المري: قيم نبيلة

دبي (الاتحاد)

قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن إحياء الدولة ليوم زايد للعمل الإنساني كل عام، تخليد للقيم النبيلة والإنسانية التي تركها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لشعب الإمارات والأجيال القادمة. واليوم تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، نهج الوالد المؤسس في إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها، ليُصبح هذا النهج استراتيجية عمل مستدامة، تُساهم في التخفيف من معاناة الشعوب في مختلف دول العالم. وأضاف معاليه: «في هذا العام، عام الاستدامة، الذي أعلن عنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نشهد إطلاق حملة (وقف المليار وجبة)، التي أُطلقت بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تمثل تجلياً حقيقياً للقيم التي رسخها الشيخ زايد بن سلطان، وانعكاساً لمسيرة رائدة مُستدامة من الأعمال الإنسانية».