محمد راشد الهاملي: إرث حضاري

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قدماً في تعزيز صرح الدولة الإنساني الذي وضع لبنته الأولى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من رمضان، إن المكانة المرموقة التي تبوأتها الدولة في المجال الإنساني إقليمياً وعالمياً، تحققت بفضل الأسس الراسخة التي أرساها نصير الإنسانية المغفور له الشيخ زايد، وأضاف: «هذا الإرث الحضاري في المجال الإنساني ما كان له أن يتحقق، لولا وضوح الرؤية وإخلاص النية من قبل المغفور له الذي أسس صرح الإمارات الإنساني، ورعاه بجوده وعطائه حتى أصبحت قبلة لكل ملهوف ومستغيث، وملاذاً لأصحاب الحاجات وضحايا الكوارث والأزمات».