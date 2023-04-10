الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

علي بن حرمل: مناسبة خالدة

علي بن حرمل: مناسبة خالدة
10 ابريل 2023 04:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأصول الأجنبية لـ"المركزي" تتجاوز نصف تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها
رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

 أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني سيظل مناسبة خالدة تستلهم منها الأجيال قيماً أصيلة لإعلاء الكرامة الإنسانية ومد يد العون لكل محتاج في ربوع العالم، دون نظر لجنس أو لون أو دين أو عقيدة، فأيادي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمتد كسحابة غيث تناصر الضعفاء، وتساعد المحتاجين، وتغيث المنكوبين، وتضمد جراح الإنسان أينما كان، وهذه الرؤية الخلاقة هي التي دفعت بالعمل الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى صدارة مؤشرات التنافسية الدولية كدولة مانحة للخير والعطاء.
وأشار إلى أن المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، قدم نموذجاً عالمياً للعطاء الإنساني منذ انطلاق مسيرة دولة الإمارات، وسيظل عطاء الشيخ زايد، طيب الله ثراه، نبراساً تهتدي به البشرية، وراية خفاقة تنشر التسامح وتعلي من الكرامة الإنسانية، وشارة للمجد تهفو إليها النفوس في مشارق الأرض ومغاربها.

علي سعيد بن حرمل الظاهري
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة بلدية أم القيوين
اليوم 13:53
58 % أهداف أجانب «النمور»
الرياضي
58 % أهداف أجانب «النمور»
اليوم 13:30
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
الرياضي
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
اليوم 13:20
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
الرياضي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
اليوم 13:19
لمياء بنت بهيان أول امرأة تتولي منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي
الرياضي
لمياء بنت بهيان أول امرأة تتولي منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي
اليوم 13:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©