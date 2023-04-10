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«خليفة الإنسانية»: مسيرة الخير

«خليفة الإنسانية»: مسيرة الخير
10 ابريل 2023 04:17

أبوظبي (وام)

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

 أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، مواصلة السير على نهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وقال محمد حاجي الخوري، المدير العام للمؤسسة، إنه بتوجيهات وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تواصل المؤسسة ومنذ تأسيسها عام 2007 في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان العطاء الإنساني داخل وخارج الدولة، وتعمل على ترجمة أقوال قيادتنا الرشيدة إلى أفعال تمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال مشاريع إغاثية وتنموية وصلت إلى 107 دول حول العالم.

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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