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حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
10 ابريل 2023 01:51

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء اليوم، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة، من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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