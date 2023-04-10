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نهيان بن مبارك: نبراس لغدٍ أفضل

نهيان بن مبارك: نبراس لغدٍ أفضل
10 ابريل 2023 04:17

أبوظبي (الاتحاد)

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رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

 قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، يمر علينا هذا العام يوم زايد للعمل الإنساني بكل ما يحتويه من قيم ومبادئ سامية، وعاطفة صادقة تجاه الوالد والقائد والزعيم الذي غير التاريخ في هذه المنطقة والعالم، وترك لنا تراثاً نفخر به، وننهل من نبعه الذي لا ينضب، ووطناً نعتز بالانتساب إليه، ومستقبلاً نعمل من أجله جميعاً لكي تكون إمارات زايد في المقدمة دائماً.
وأضاف «تمر علينا ذكرى زايد الخير ونحن نشهد قيادة جديدة من أبناء زايد، تنظر للمستقبل، وتستمد قدرتها في العمل والإنجاز من الوالد المؤسس، وتتحلى بصفاته، وتنهل من حكمته»، مؤكداً أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الخاصة بالتعيينات القيادية
هي قرارات حكيمة، تحمل رؤية ثاقبة، وتجسد حرص سموه على مستقبل وسلامة هذا الوطن، ومواطنيه كافة، وأنها قرارات صادفت أهلها بما تحمله من الخير لشعب الإمارات.
 وأعرب معاليه عن ثقته الكاملة في أنهم سيبذلون جهوداً مخلصة من أجل نهضة وتقدم الإمارات، ويحرصون كل الحرص على السير في درب الوالد المؤسس، ويسعون جاهدين، لتحقيق آماله وأحلامه، رحمه الله، بأن تكون الإمارات قبلة الأمن والأمان والسلام والتسامح والحداثة والتقدم لشعوب العالم كافة.
 وقال معاليه «إن إنسانية زايد الخير، رحمه الله، ستظل فينا، وتتسع لتشمل العالم كله، لأنها تتجسد خير تجسيد في أفعال ومبادرات وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل سلام وخير الإنسانية كلها، دونما تفرقة على أساس ديني أو ثقافي أو عرقي، وهو ما يؤكد للجميع أن إنسانية زايد ستظل مستدامة على يد أبنائه المخلصين وشعبه الكريم، وكل من نهل من عطاء زايد في قارات العالم كافة».

الإمارات
نهيان بن مبارك
يوم زايد للعمل الإنساني
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