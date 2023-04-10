سلطان بن طحنون: احتفاء بالقيم الأصيلة

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني هو احتفاء بالقيم الأصيلة التي زرعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس وعقول أبناء الإمارات.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: إن الشيخ زايد، رحمه الله، يُعد رمزاً أصيلاً لقيم الخير والعطاء والرحمة، وإن أياديه البيضاء وأعماله الإنسانية والخيرية امتدت لتشمل المحتاجين في مختلف مناطق العالم.

وأضاف: «نستذكر في هذا اليوم بكل وفاء واعتزاز القيم الإنسانية التي رسخها الوالد المؤسس الذي جعل قيم العطاء والتراحم ومد يد العون والمساعدة نهجاً أصيلاً للدولة منذ تأسيسها عام 1971، وحرص على غرس هذه القيم الأصيلة لدى أبناء الإمارات».

وأكد أن مبادئ الشيخ زايد ورؤيته تشكل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في استجابتها للأوضاع الإنسانية وفي مختلف الظروف، مشيراً إلى أن ذلك برز في الجهود الإنسانية التي بذلتها الدولة خلال جائحة «كوفيد - 19»، بتضامنها مع دول العالم ومواصلة تقديمها المساعدات لدعم شعوب العالم في مواجهة «الجائحة» واحتواء تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والصحية.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، إن أبطال خط الدفاع الأول من أطباء ومسعفين، وممرضين ورجال إنقاذ وفنيين ضربوا أروع الأمثال في العطاء الإنساني الذي رسخه الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، حينما لبّوا نداء الأخوة الإنسانية، ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، لنجدة ضحايا الزلازل المُدمّرة التي ضربت سوريا وتركيا في شهر فبراير 2023، وكانوا أول من شارك في إغاثة المُحتاجين والمُتضرّرين من هذه الكارثة الإنسانية.