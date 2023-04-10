خولة السويدي: إرث وريادة

أبوظبي (وام)

أكدت حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان نائب حاكم أبوظبي سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن يوم زايد للعمل الإنساني هو تخليد للمسيرة الإنسانية ولنهج العطاء والخير الذي انتهجه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء لكل البشر، وأسهمت مبادراته الخيرية في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم، تاركاً لنا إرثاً حضارياً من العمل الإنساني والخيري جعل من دولة الإمارات رائدة للعمل الإنساني على المستوى العالمي.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي: إن دولة الإمارات ستبقى محافظة على غرس زايد الإنساني بفضل دعم وتوجيهات ورعاية القيادة الحكيمة، التي واصلت مسيرة الخير والعطاء وحملت لواء العمل الإنساني والخيري في كافة الأزمات الإنسانية التي ظهرت في مختلف الدول، محققة في ذلك إنجازات محلية ودولية فباتت الإمارات دولة رائدة على مستوى العالم في مجال نشر قيم الإنسانية وروح العطاء والمحبة والتسامح، مشيرةً إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الإنسانية العظيمة هو تأكيد على التزامنا بترسيخ العمل الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات كأسلوب حياة تتناقله الأجيال، وتجسيد تلاحم المجتمع الإماراتي حول قيادته الحكيمة لإحياء إرث الأب المؤسس.