النائب العام للدولة: قيمة العطاء

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة نتوقف فيها أمام ذكرى قائد استثنائي، حملت نفسه حب الخير وفطرة الإنسانية بمعناها السامي الذي يشمل كل معاني العطاء للإنسان ونجدته أينما كان.

وقال: إنها مناسبة نتوقف عندها لنتعلم قيمة العطاء حباً وانتماء للإنسانية، ولنستلهم منها كيف يكون الإنسان في أرفع مثال عوناً لأخيه الإنسان، فالوالد المؤسس رسخ بأقواله وأفعاله منظومة القيم الإنسانية في دولة الإمارات، وألهم العالم بفكره وجهوده الإنسانية الرائدة ومبادرات الخير والعطاء التي امتدت في شتى بقاع الأرض، لتمد يد العون للمحتاجين وتغيث الملهوفين أينما كانوا، وتشيد صروح التنمية وإحياء الإنسان، من معاهد العلم والمستشفيات وغيرها من المشاريع الهادفة إلى رفع مستوى معيشة الشعوب وتأمين الحياة الكريمة لها متى وأينما كانت الحاجة. وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي: إن دولة الإمارات، وهي تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني، تجوب قوافلها الإنسانية أقاصي العالم، ماضية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على نهج «زايد الخير»، لتبقى دولة الإمارات دائماً أيقونة الدنيا في العمل الإنساني، تتصدر مشهد الأعمال الإنسانية في العالم، مشيراً إلى أن ما قدمته الإمارات من أعمال خيرية يقف شاهداً على أصالة العمل الإنساني وتجذره في الإمارات وثقافة شعبها، فكانت جهودها الإنسانية الهائلة التي أبهرت العالم كله، في عملية «الفارس الشهم 2» وحملة «جسور الخير» لدعم الشعبين السوري والتركي.